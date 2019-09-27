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  27 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонны золота

CA-NEWS (CA) -  Китайская полиция во время обысков у бывшего мэра города Ганьчжоу Чжан Ци обнаружила 13,5 тонны золота в виде слитков, передает РИА Новости.

Кроме того, по неофициальным данным, в потайном подвале дома 57-летнего экс-градоначальника нашли большую сумму наличных. Выяснилось, что мужчина также скрывал несколько тысяч квадратных метров роскошной недвижимости.

По информации СМИ, деньги, золото, предметы живописи и антиквариат смогли вывезти при помощи нескольких военных грузовиков.

Мужчине может грозить смертная казнь.

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