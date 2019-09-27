В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонны золота

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- 10:20, 27 сентября 2019
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CA-NEWS (CA) - Китайская полиция во время обысков у бывшего мэра города Ганьчжоу Чжан Ци обнаружила 13,5 тонны золота в виде слитков, передает РИА Новости.
Кроме того, по неофициальным данным, в потайном подвале дома 57-летнего экс-градоначальника нашли большую сумму наличных. Выяснилось, что мужчина также скрывал несколько тысяч квадратных метров роскошной недвижимости.
某个人民的仆人落马了!儋州市原市长，三亚市原市委书记，海口市原市委书记张琦（安徽人，中共党员现年57岁）九月六日落马。其住宅内起获黄砖金条金砖数量惊人，现金13.5吨。另查获帐面来路不明资金2680亿，多套千余平方的豪宅……。又一次刷新了记录，令吾辈叹为观止，贫穷再一次限制了我们的想象力！ pic.twitter.com/6hcgKsaFwE — 猪血旗下 (@h1300062810) September 24, 2019
По информации СМИ, деньги, золото, предметы живописи и антиквариат смогли вывезти при помощи нескольких военных грузовиков.
Мужчине может грозить смертная казнь.