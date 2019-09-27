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  27 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана принял руководителей компании «Rönesans Holding» и «Çalik Holding»

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя правления турецкой компании «Rönesans Holding» Эрмана Ылыджака и председателя правления группы компаний «Çalik Holding» Ахмета Чалыка, сообщает госинформагентство ТДХ.

Во время встречи руководитель «Rönesans Holding» проинформировал о ходе работ, ведущихся на вверенных компании объектах, а также представил новые предложения в этом направлении.

Одной из тем беседы стали открывающиеся перспективы в связи с осуществляемыми в Туркменистане программами развития стратегически важных отраслей народнохозяйственного комплекса.

В завершение встречи председатель правления турецкой компании Эрман Ылыджак заверил, что с его стороны будут приложены все усилия для выполнения контрактных обязательств.

priem-04jpg Турецкий бизнесмен Ахмет Чалык доложил о продвижении ряда совместных проектов.

Заслушав информацию, президент Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что непременным условием туркменской стороны было и остаётся высокое качество строительных работ и непреложное требование сдачи возводимых объектов в предусмотренные контрактами сроки.

В завершение встречи турецкий бизнесмен заверил, что возглавляемая им компания будет самым ответственным образом подходить к выполнению своих партнёрских обязательств.

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