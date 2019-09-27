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  27 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан отмечает 28-ю годовщину независимости

CA-NEWS (TM) -  Сегодня, 27 октября, Туркменистан празднует День независимости.

В Ашхабаде во Дворце мукамов Государственного культурного центра состоялся концерт мастеров искусств, посвященный 28-й годовщине независимости страны, сообщает Государственное информагентство Туркменистана.

Согласно информации, разнообразие жанров и премьерных номеров, отражающих богатейший потенциал туркменского искусства стало отличительной особенностью нынешнего концерта, лейтмотивом которого выступает девиз 2019 года «Туркменистан–Родина процветания».

Своё мастерство продемонстрировали популярные творческие коллективы страны, известные народные певцы, оперные исполнители и звёзды туркменской эстрады, фольклорные группы.

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил соотечественников с Днем независимости, передает пресс-служба президента.

"Сердечно поздравляю вас с национальным праздником – 28-й годовщиной независимости Туркменистана! Этот великий день ознаменован нашими успехами и победами, этот праздник вдохновляет на достижение новых высоких целей", - говорится в поздравительном послании Президента Гурбангулы Бердымухамедова туркменскому народу.

Напомним, 27 октября 1991 года Верховный Совет Туркменской ССР, опираясь на результаты всенародного референдума, принял Конституционный закон «О независимости и основах государственного устройства Туркменистана», которым было провозглашено независимое государство в границах территории Туркменской ССР.
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