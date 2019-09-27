РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Стоимость доли в гостинице «Узбекистан» снизили в третий раз

CA-NEWS (UZ) -  Стоимость доли в гостинице «Узбекистан» снова снизили. Сообщается, что по сравнению с изначально заявленной ценой она подешевела почти на $10 млн, передает repost.uz.

Пакет в 80,13% в совместном предприятии ООО «Otel O’zbekiston», которое управляет гостиницей, был выставлен на торги в феврале по цене $33 млн. После этого цену дважды понижали до $29,7 млн и до $26,4 млн. Теперь пакет стоит $23,1 млн. Обязательное условие — деньги должны быть выплачены в течение трех лет.

Напомним, что в мае отель «Узбекистан» выставили на продажу в третий раз. Покупатель обязан будет в течение двух лет вложить в модернизацию гостиницы 100 млрд сумов. Он получит право пользования землей с объектами инфраструктуры на прилегающий территории и зданием комплекса «Узбекистан» (без права распоряжения) сроком на 99 лет. При этом в течение 10 лет покупатель обязуется сохранять основной вид деятельности гостиницы и не изменять внешний фасад здания, а также привлечь к управлению лучших менеджеров. Также для участия в конкурсе надо внести залог, который составит не менее 15% от начальной цены. Ближайшее вскрытие пакетов с предложениями назначено на 14 октября.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В государственных магазинах Мары в очередь за мукой записывают на следующий месяц
  • Активист ПИВТ Фарход Одинаев задержан на беларусско-литовской границе
  • Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×