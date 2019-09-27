Стоимость доли в гостинице «Узбекистан» снизили в третий раз

CA-NEWS (UZ) - Стоимость доли в гостинице «Узбекистан» снова снизили. Сообщается, что по сравнению с изначально заявленной ценой она подешевела почти на $10 млн, передает repost.uz.



Пакет в 80,13% в совместном предприятии ООО «Otel O’zbekiston», которое управляет гостиницей, был выставлен на торги в феврале по цене $33 млн. После этого цену дважды понижали до $29,7 млн и до $26,4 млн. Теперь пакет стоит $23,1 млн. Обязательное условие — деньги должны быть выплачены в течение трех лет.

Напомним, что в мае отель «Узбекистан» выставили на продажу в третий раз. Покупатель обязан будет в течение двух лет вложить в модернизацию гостиницы 100 млрд сумов. Он получит право пользования землей с объектами инфраструктуры на прилегающий территории и зданием комплекса «Узбекистан» (без права распоряжения) сроком на 99 лет. При этом в течение 10 лет покупатель обязуется сохранять основной вид деятельности гостиницы и не изменять внешний фасад здания, а также привлечь к управлению лучших менеджеров. Также для участия в конкурсе надо внести залог, который составит не менее 15% от начальной цены. Ближайшее вскрытие пакетов с предложениями назначено на 14 октября.