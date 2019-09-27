РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В США оценили опыт стран Центральной Азии в репатриации семей боевиков

CA-NEWS (KG) -  США готовы обмениваться опытом со странами Центральной Азии в репатриации семей боевиков, сказала в четверг журналистам на брифинге и.о. помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, передает РИА Новости.

"Центральноазиатские государства находятся на переднем крае в том, что касается вопроса реинтеграции семей иностранных боевиков, их жен и детей. Казахстан принял обратно примерно 600 женщин и детей. Таджикистан вернул членов семей. Узбекистан также вернул более сотни, преимущественно супруг и членов семей. Кыргызстан также изучает, какое количество ее граждан находится в Сирии, а также в Ираке", - сказала Уэллс. Она подтвердила, отвечая на вопрос РИА Новости, что речь об этом шла на встрече госсекретаря Майка Помпео с главами МИД пяти центральноазиатских государств на полях Генассамблеи ООН.

"Мы сосредоточены на том, как можем предоставить техническую поддержку, привлечь Центральную Азию в более широкую дискуссию о реинтеграции семей иностранных боевиков-террористов", - добавила она.

Уэллс отметила, что в Казахстане вскоре пройдет конференция под эгидой Глобального форума по борьбе с терроризмом, и США рассчитывают, что другие страны региона примут в ней участие.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Пекине открылся самый большой в мире аэропорт - в форме морской звезды
  • В Подмосковье начата служебная проверка в отношении полицейских, из-за которых выпрыгнули из окна узбекские мигранты
  • В государственных магазинах Мары в очередь за мукой записывают на следующий месяц
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×