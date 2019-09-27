«На таможне казахи очень суровы и строги, а кыргызы очень любезны». Украинец рассказал о впечатлениях поездки из Алматы в Бишкек

CA-NEWS (KZ) - Житель Украины Владислав Белжанов в Facebook рассказал историю своей поездки из Алматы в Бишкек. Сначала они чуть не попали в ДТП, а потом и вовсе остались без транспорта.

По словам путешественника, он купил билет в кассе автовокзала "Сайран" до Бишкека. Его удивило, что с автовокзала "Сайран" в столицу Кыргызстана не едет по расписанию ни один рейсовый автобус - только микроавтобусы Sprinter, которые отправляются по наполнению пассажирами.

- Едем. Спустя час дороги резкий толчок, бус чуть в кювет не сбросило, плач детей, женщины напуганы, я тоже так сказать в шоке, думал все, прощай этот мир. Оказывается вырвало колесо заднее в Sprinter, спасибо ангелам-хранителям что спасли всех нас, иначе врезались бы во встречную фуру DAF или же ушли в иной мир с кювета. Водитель вообще отморозок, простите уж. Говорит сейчас поедем, колесо починит. Мужская часть коллектива маршрутки собиралась уже его бить, но тот согласился вызвать другую машину. Ждем... - рассказывает Владислав Белжанов.

Через 1,5 часа за ними приехали.

- Доезжаем до казахстанской таможни "Кордай", водитель говорит, дальше не еду, границу пешком, дальше будет по той стороне ждать кыргызский спринтер номер 7144. Проходим таможню, казахи очень суровы и строги, кыргызы очень любезны, пожелали мне приятно провести время в Кыргызстане и мира в Украине, спасибо за это! - продолжил свою историю путешественник.

Спустя час ожидания кыргызстанского автобуса люди поняли, что за ними никто не приедет - их обманули. В итоге люди разделились по группам и добирались до Бишкека на такси. Владислав говорит, что вместо обещанных четырех часов он потратил на дорогу в 220 километров почти семь часов.

- У меня вопрос к перевозчикам и руководству автовокзала "Сайран" в городе Алматы! Почему нет четкого расписание автобусов и кто так выпускает бусы на линию? Ладно я из Украины, я как-то переживу, но вами же пользуются жители Кыргызстана и Казахстана, по словам пассажиров, у вас очень часто проблемы. Я молчу, кто вернет деньги за расстояние от границы до Бишкека... - так завершил свой рассказ автор поста.