В Намангане идёт кампания по сбриванию бород, - СМИ

CA-NEWS (UZ) - Двое парней-предпринимателей, работающие на дехканском рынке «Чорсу» в городе Намангане, сообщили «Озодлику», что представители органов внутренних дел и налоговой инспекции требуют от мужчин и парней сбрить бороды. По их словам, 22 сентября на рынке появились люди в гражданской одежде, которые представляются сотрудникам органов внутренних дел и останавливают на рынке мужчин и парней с бородами. Областная и городская милиция Намангана пока не прокомментировали ситуацию с принудительным сбриванием бород.

По словам наманганского предпринимателя, говорившего с «Озодликом» на анонимных условиях, неизвестные люди в гражданской одежде останавливали его на рынке несколько раз.

– Первый раз они представились участковыми инспекторами. Хотя я уверен, что они совсем чужие, не здешние. Они сказали мне: «Почему ты отращиваешь бороду? Сбрей ее». А я ответил им: «В исламе считается харамом (запретным – Ред.) ходить без бороды». Я попытался объяснить им, что они ограничивают мои права на свободу вероисповедания. Однако они не стали меня слушать. Пытались силой увезти в отдел милиции, но в это время вокруг нас собрались люди. Они не смогли забрать меня, а я не стал сбривать бороду, – говорит собеседник.

Еще один молодой предприниматель, работающий на этом рынке, рассказал нашему радио о том, что три раза получил предупреждение о необходимости сбрить бороду.

Парень говорит, что об этом его предупреждала в основном администрация рынка.

– Первый раз они пришли в воскресенье. Сотрудники рынка сказали мне: «Сбрейте свою бороду, такое поручение нам поступило «сверху». Затем пришли 24 сентября, а сегодня уже из СЭС (смеется). Сначала попросили, чтобы мы соблюдали чистоту, потом сказали: «Сбрейте свою бороду, есть такое поручение «сверху». Поэтому сейчас все это очень озадачило меня, – сказал предприниматель с рынка «Чорсу».

Ранее сообщалось о том, что 23-24 августа этого года сотрудники правоохранительных органов провели рейд на одном из самых крупных рынков электроники Ташкента – «Малика» и задержали десятки мужчин с бородой. После их увезли в отдел милиции, куда был заранее привезен парикмахер-брадобрей, сбрили им бороды и отпустили.

Спустя несколько дней пресс-служба Главного управления внутренних дел города (ГУВД) Ташкента заявила, что бороды мешают работе «умных» камер. В заявлении ведомства подчеркивалось, что никто не принуждал мужчин сбрить бороды, отдельных людей только попросили «привести себя в соответствие с фотографией в биометрическом паспорте». По словам ведомства, «инцидент со сбриванием бород не имел под собой никакой религиозной подоплеки».

Собеседники из Намангана говорят, что сотрудники «органов внутренних дел» объяснили свое требование сбрить бороды аналогичной причиной. То есть, их попросили сбрить бороды, если на фотографии в паспорте они запечатлены без бороды.