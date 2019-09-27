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  27 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Вопросы создания таджикско-марокканской Межправкомиссии обсуждены в Душанбе

CA-NEWS (TJ) -  25 сентября в министерстве экономического развития и торговли Таджикистана состоялась встреча министра Неъматулло Хикматуллозода с генеральным секретарем Министерства иностранных дел Марокко Муния Буссета, которая приняла участие в первом раунде политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Таджикистан и Марокко Королевства, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о развитии и расширении двусторонних отношений, в том числе о создании совместной межправительственной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству, повышении внешнего товарооборота, привлечении инвестиций, сотрудничестве в области сельского хозяйства и налаживании экспорта сельскохозяйственной продукции на марокканский рынок.

В конце встречи стороны выразили готовность развивать дальнейшее сотрудничество.

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