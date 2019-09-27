Глава МИД Узбекистана встретился со спецпредставителем США по вопросам афганского примирения

CA-NEWS (UZ) - 25 сентября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в Нью-Йорке встретился со Специальным представителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом, - сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел.

Стороны обменялись мнениями относительно ситуации в Афганистане и возможных путях развития мирного процесса.

Также обсужден ход реализации инициированных Узбекистаном социально-экономических и инфраструктурных проектов в Афганистане.

Стороны вновь подтвердили заинтересованность в скорейшем достижении национального примирения и политического урегулирования конфликта в Афганистане.