Поставку лекарств в онкоцентр Нур-Султана прекратили из-за долга в 1,9 млрд тенге

CA-NEWS (KZ) - Пациенты онкологического центра Нур-Султана остались без жизненно важных препаратов. Причиной тому образовавшаяся задолженность перед поставщиком – ТОО "СК-Фармация". Общая сумма долга за 2016-2019 годы составила 1,9 млрд тенге, передает informburo.kz.



Пациенты онкоцентра обратились в соцсетях к министру здравоохранения Елжану Биртанову и представителям ТОО "СК-Фармация" с просьбой разрешить ситуацию.

По словам исполняющего обязанности председателя правления "СК-Фармация" Берика Шарипа, с начала этого года больница уже получила лекарства на 1,6 млрд тенге. Больница же выплатила всего 792 млн тенге, из которых 531 млн – только после прекращения поставок.

"С момента приостановки поставок мы вели активную работу. Мы понимаем, что нельзя оставлять пациентов без лечения. Акимат обещает дать нам гарантийное письмо, что до конца года задолженность за лекарства за 2019 год будет погашена. Как только мы письмо получим, мы сразу возобновим поставку. Препараты для отгрузки уже готовы", – сообщил он.

Задолженность медорганизаций по всему Казахстану за уже полученные лекарства составила 17,7 млрд тенге. Долг прошлых лет (2016-2018 годы) составляет 2,7 млрд тенге.

"Ситуация непростая. Сейчас нам уже нечем платить поставщикам за те лекарства, которые мы уже получили, и, более того, давно отгрузили в больницы. Это в свою очередь может привести к срывам поставок лекарств в целом по республике", – пояснил Берик Шарип.

Сейчас единый дистрибьютор ведёт работу со всеми акиматами по погашению дебиторской задолженности.