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  27 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии открылась возможность вылететь напрямую в Турцию

CA-NEWS (MNG) -  По итогам успешно завершившей двухдневной встречи рабочих групп Монголии и Турции по внесению изменений и дополнений в межправительственное соглашение о воздушных сообщениях подписан сторонами Меморандум о взаимопонимании, передает Montsame.

В результате появилась возможность увеличить количество отечественных авиаперевозчиков и совершить три раза в неделю прямой полет между двумя странами, вылетающих в Турцию.

В настоящее время «Turkish Airlines» имеет преимущественное право на осуществление три раза в неделю полетов по направлению Стамбул-Бишкек-Улаанбаатар.

На встрече присутствовали с монгольской стороны официальные лица во главе с начальником отдела по регулированию и осуществлению контроля над реализацией госполитики по отношению авиатранспорта Министерства дорожно-транспортного развития, главой монгольской рабочей группы Д.Мягмарсурэном и директором Главного управления гражданской авиации Л.Бямбасурэном, а с турецкой стороны – делегация, возглавляемая Гендиректором Управления гражданской авиации Турции Бахри Кесичи.

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