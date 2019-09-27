В ООН обсудили, где взять 5 триллионов долларов на Цели устойчивого развития

CA-NEWS (CA) - Изменение климата и рост внешней задолженности становятся для некоторых стран – например, для Таджикистана – ведущими факторами, тормозящими развитие. В других государствах главная проблема – незаконный вывоз капитала или уклонение от уплаты налогов. В ООН предлагают международному сообществу совместно устранять все препятствия, передает служба новостей организации.



Ежегодно требуется 5-7 триллионов долларов на осуществление мер по устойчивому развитию: на борьбу с изменением климата, ликвидацию нищеты и голода, обеспечение всеобщего образования и медицинского обслуживания и другие меры по улучшению жизни. Пока в ООН не могут добиться выделения необходимой суммы. «Мы очень далеки от того, чтобы мобилизовать необходимые средства, это касается как государственных, так и частных источников», - сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, выступая в четверг на Саммите по финансированию развития. Оно состоялось «на полях» 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил, что средства есть, но ими необходимо разумно распоряжаться. «Более 200 триллионов долларов вложено в мировые финансовые рынки, зачастую не принося особых дивидендов, однако эти средства могут быть направлены на инвестирование прибыльных проектов в области устойчивой экономики», - отметил глава ООН.

Он напомнил, что 130 мировых банков с совокупным капиталом в 35 триллионов долларов, включая таких гигантов как «Ситигруп», приняли обязательства следовать разработанным в ООН принципам ответственного подхода к банковской деятельности. Это означает, в том числе, финансирование только тех проектов, которые разработаны с учетом положений Парижского соглашения по климату, то есть не наносят вред природе. «Инвесторы обращают все больше внимания на экологические последствия реализации проектов, которые они финансируют, и требуют предоставления более полной информации о влиянии на экологию», - подчеркнул Генсек.

Он также остановился на нескольких мерах, которые могут расширить возможности финансирования развития, например, облегчение отправки денежных переводов, которые посылают домой мигранты, работающие за пределами своих стран. «Стоимость таких переводов все еще очень высока, хотя меры по ее сокращению принимаются, - отметил глава ООН. – Если снизить стоимость перевода, этот важнейший источник финансирования будет играть еще большую роль в развитии национальных экономик, особенно в улучшении жизни менее обеспеченных слоев населения», - подчеркнул Антониу Гутерриш.

По данным ООН, в прошлом году 200 миллионов трудовых мигрантов отправили домой около 528 миллиардов долларов. Половина всех денежных переводов поступила в сельские районы, жителям которых эти средства особенно нужны.

Генеральный секретарь также призвал привести международную финансовую систему в соответствие с требованиями времени, поддерживать отдельные страны, которые не могут справиться с выполнением Целей в одиночку, а также стремиться к тому, чтобы все имели доступ к финансовым услугам. Последнее касается, в том числе, жителей отдаленных населенных пунктов, особенно женщин из числа малоимущих, матерей-одиночек, которые в отсутствие доступа к банковской системе не могут выбраться из нищеты. Решением может стать дальнейшая цифровизация банковских услуг, чтобы люди, которые живут далеко, могли пользоваться ими посредством интернета.

Антониу Гутерриш также еще раз напомнил о том, что все эти проблемы не решить в одиночку - необходимо укреплять международное сотрудничество. Только сообща можно пресекать уклонение от уплаты налогов, бороться с коррупцией и незаконными финансовыми потоками. Все эти нарушения приводят к многомиллиардной утечке средств, которые вместо того, чтобы приносить пользу обществу, незаконно оседают в карманах отдельных лиц.

Билл Гейтс: многие страны не обойдутся без помощи

Не существует универсального решения, каждый регион и каждая страна требуют своего подхода, считает знаменитый филантроп и создатель компании Майкрософт Билл Гейтс. В случае с более благополучными государствами вопрос решается при помощи повышения налогов и улучшения системы их сбора. При этом, по мнению Гейтса, если налогоплательщики будут видеть, что государство предоставляет им качественные услуги, они не будут против повышения налогов.

«Тем не менее, во многих странах внутренних ресурсов недостаточно, чтобы создать условия для более благополучной жизни, особенно в области здравоохранения и образования», - заявил он в своем выступлении. Таким странам, настаивает Гейтс, необходимо оказывать помощь, причем нельзя полагаться только на финансирование из частного сектора. «Опыт показывает, что с 2012 по 2017 годы менее 8 процентов частного финансирования было направлено в наименее развитые страны и менее 10 процентов вложено в проекты в области здравоохранения, образования и сельского хозяйства», - сказал он.

Таджикистан - одна из стран, которые нуждаются в поддержке. Об этом заявил в своем выступлении премьер-министр этой страны Кохир Расулзода. По его словам, около 40 процентов бюджета Таджикистана направляется на «развитие человеческого капитала», однако деградация природных ресурсов и рост внешней задолженности затрудняют реализацию проектов в области развития.

93 процента территории Таджикистана составляют горы, где за последние тридцать лет полностью растаяли более тысячи из 13 тысяч ледников. Это приводит к учащению стихийных бедствий и отрицательно сказывается на ключевых областях национальной экономики: гидроэнергетике, сельском хозяйстве и промышленности. Оползни, сходы лавин, наводнения, камнепады – то, о чем предупреждают авторы недавнего доклада ООН об изменении климата, уже происходят в Таджикистане.

«Увеличение объемов и повышение эффективности официальной помощи является важным компонентом финансирования устойчивого развития», - отметил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

Россия предлагает совместно пресекать незаконные финансовые потоки

В России считают, что добиться финансирования проектов в области развития можно за счет мобилизации внутренних ресурсов – главное пресекать случаи уклонения от уплаты налогов и незаконного перемещения средств. Об этом заявила в своем выступлении заместитель начальника Экспертного управления российского президента Светлана Лукаш.

Она рассказала о «разработанном Группой Двадцати Плане БЭПС, принятом 130 юрисдикциями». С его помощью российские власти выявили так называемые «налоговые гавани» и оффшорные фонды, а также существенно сократили использование трансграничных налоговых схем.

«Однако в сфере борьбы с незаконными финансовыми потоками такой институциональной основы для сотрудничества пока нет», - посетовала Лукаш. «Международное законодательство содержит лишь рамочные нормы и не регламентирует взаимные права и обязанности государств по поиску и возврату средств», - добавила она. Представительница России призвала наладить сотрудничество правоохранительных органов разных стран для обмена информацией и активного поиска незаконно вывезенных активов.

