В Бохтаре запущен проект Всемирного Банка по воде и санитарии стоимостью $58 млн

CA-NEWS (TJ) - Более 400 тыс. человек в сельских районах Таджикистана получат доступ к чистой питьевой воде и около 100 тыс. человек, в основном дети, извлекут пользу от улучшения санитарных условий и обучения гигиеническим практикам благодаря, финансируемому Всемирным банком, Проекту сельского водоснабжения и санитарии. Официальный запуск проекта состоялся 25 сентября в городе Бохтар, Хатлонской области Республики Таджикистан.

«Расширение доступа к безопасной воде и качественным санитарно-гигиеническим услугам для населения является важным приоритетом для Правительства Республики Таджикистан», - отметил Джамшед Табарзода, генеральный директор ГУП «ХМК».

«Мы рады продолжить наше тесное сотрудничество со Всемирным банком в целях продвижения этой важной повестки дня в интересах здоровья, благополучия и процветания людей, проживающих в целевых районах проекта».

Проект финансируется за счет грантовых средств в размере 58 млн долларов США. Он будет реализован в районах с высоким уровнем бедности и недостаточным доступом к безопасному водоснабжению и услугам санитарии, в частности это районы Хатлонской области: Вахш, Леваканд (Сарбанд), Кушониён (Бохтар), Дусти (Джиликуль), Балхи (Руми), Джайхун (Кумсангир) и Восе.

«Только каждое третье домохозяйство, проживающее в сельской местности Таджикистана, имеет доступ к водопроводу, что непропорционально влияет на женщин и детей и подвергает их повышенному риску для здоровья - от диареи до недоедания и задержки роста», - сказал Ян-Петер Олтерс, постоянный представитель Всемирного банка в РТ. «Для улучшения показателей в области здравоохранения, образования и социального развития, Всемирный банк будет поддерживать усилия по укреплению критически важной инфраструктуры и институциональной базы в данном секторе».

В рамках проекта будет оказана поддержка в проведении текущих реформ водного сектора посредством укрепления коммунальных служб водоснабжения в целевых районах. В целях повышения качества предоставляемых услуг будут реструктурированы и укреплены местные представительства ГУП «ХМК». Кроме того, Проектом будет оказана поддержка в разработке Государственной программы по питьевому водоснабжению и водоотведению на период 2021-2030 гг., с целью расширения доступа к услугам водоснабжения и санитарии по всей стране.

В партнерстве с Детским фондом ООН и Министерством образования и науки Республики Таджикистан, мероприятия в рамках проекта будут способствовать внедрению более совершенных гигиенических методов и практик. Примерно в 200 школах и поликлиниках также будут построены или восстановлены санитарно-гигиенические сооружения. Примерно 1000 беднейшим домохозяйствам будут предоставлены гранты с целью улучшения санитарных условий в их домохозяйствах.

В течение последующих пяти лет Проект сельского водоснабжения и санитарии будет реализован ГУП «Ходжагии Манзилию Коммунали» и Министерством энергетики и водных ресурсов посредством Центра управления проектом "Развитие местной инфраструктуры" при Правительстве Республики Таджикистан.

На церемонии, посвященной запуску проекта, приняли участие г-н Юсуф Маджиди, заместитель министра финансов РТ, г-н Хайрулло Амонулло, Заместитель председателя Хатлонской области, г-н Джамшед Табарзода, генеральный директор Государственного унитарного предприятия «Ходжагии Манзилию Коммунали», г-н Ян-Петер Олтерс, Постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане, а также представители местных органов власти, донорских организаций, гражданское общество, СМИ и представители сообществ-бенефициаров.

Активный портфель Всемирного банка в Таджикистане включает 17 проектов. Чистые обязательства по портфелю составляют 655 млн долларов США. Группа Всемирного банка привержена и продолжит оказывать поддержку усилиям Таджикистану в повышении уровня жизни населения.