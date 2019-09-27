Китай предоставит Узбекистану $1 млрд на внедрение системы «Безопасный город»
- Узбекистан, экономика
- 15:24, 27 сентября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Китай выделит $1 млрд на внедрение системы «Безопасный город» в регионах Узбекистана. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 24 сентября.
В постановлении, подписанном премьер-министром Абдуллой Ариповым 24 сентября, говорится, что система будет запущена в Ташкенте к концу 2020 года.
Монтаж и запуск системы в целом по стране будет идти до декабря 2021 года.
Как отмечается в документе, документом утвержден план реализации договоренностей между Узбекистаном и Китаем, которые были достигнуты на заседании Межправительственной комиссии в Пекине в конце августа. В списке 54 проекта. Общая сумма соглашений составила $4,3 млрд.