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  27 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Китай предоставит Узбекистану $1 млрд на внедрение системы «Безопасный город»

CA-NEWS (UZ) -  Китай выделит $1 млрд на внедрение системы «Безопасный город» в регионах Узбекистана. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 24 сентября.

В постановлении, подписанном премьер-министром Абдуллой Ариповым 24 сентября, говорится, что система будет запущена в Ташкенте к концу 2020 года.

Монтаж и запуск системы в целом по стране будет идти до декабря 2021 года.

Как отмечается в документе, документом утвержден план реализации договоренностей между Узбекистаном и Китаем, которые были достигнуты на заседании Межправительственной комиссии в Пекине в конце августа. В списке 54 проекта. Общая сумма соглашений составила $4,3 млрд.

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