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  27 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе стартовал инвестиционный форум «Discover Mongolia»

CA-NEWS (MNG) -  Форум «Discover Mongolia» стартовал сегодня, 27 сентября в столичной гостинице Шангри-Ла, сообщает Montsame.

Форум организуется Министерством горнорудной и тяжелой промышленности совместно с Деловым советом Монголии.

На открытии горнорудного форума Генсек Мингорпрома Г.Нандинжаргал выступил с речью. В своей речи Г.Нандинжаргал отметил, что этот форум является самым крупным партнерством государственного и частного секторов, предоставляющим реальную и достоверную информацию о сферах геологии и горнорудной промышленности и отметил: «В следующие 20-30 лет горнорудный сектор будет локомотивом экономики страны».

Исполнительный директор компании «Эрдэнэс Монгол» П.Ганхуу рассказал о деятельности компании и годовом объеме добычи 15 компаний, входящих в структуру «Эрдэнэс Монгол».

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