Ратифицирован протокол благодаря которому гражданам Казахстана станет легче переходить границу с Россией

CA-NEWS (KZ) - Ратифицирован протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение между Казахстаном и Россией о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Казахстана и России, сообщает пресс-служба Сената.



В соответствии с действующим Соглашением гражданам Казахстана при пересечении границы необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а также выписку из книги регистрации граждан.

Книга учета регистрации граждан в Казахстане отменена с 2011 года. В этой связи статьей 1 Протокола вносятся изменения, согласно которым к удостоверению личности (паспорту) должен прилагаться документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту жительства в населенном пункте приграничной территории (адресная справка), выданный уполномоченным государственным органом.

Сенатор Сарсенбай Енсегенов поднял вопросы, возникающие у граждан при пересечении границы, такие как, нехватка контрольно-пропускных пунктов, их отдаленность от населенных пунктов, ограничение веса товаров до 25 кг, что противоречит принципам ЕАЭС и др.

Председатель Сената отметила, что данные проблемы не решаются на протяжении нескольких лет и существуют не только на казахстанско-российской границе, но и на приграничной с Китаем. Дарига Назарбаева предложила обсудить данные вопросы на парламентских слушаниях с участием всех заинтересованных сторон.

Выступивший с содокладом сенатор Нуржан Нурсипатов подчеркнул, что в ходе визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию в апреле текущего года была отмечена важность расширения потенциала межрегионального и приграничного сотрудничества двух стран, а также расширения многоплановых отношений экономического и гуманитарного характера между административно-территориальными образованиями Республики Казахстан и субъектами Российской Федерации.