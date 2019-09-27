Назначен новый посол Великобритании в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - 26 сентября президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял вновь назначенного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Туркменистане Хью Стэнли Филпотта, сообщает госинформагентство ТДХ.

Посол передал слова приветствия от королевы Елизаветы II и премьер-министра Бориса Джонсона и поздравил главу государства с Днем независимости.

В числе перспективных направлений сотрудничества между странами были названы торгово-экономическая сфера, энергетический сектор, связь и телекоммуникации, сельское хозяйство и строительство.

В завершение встречи Бердымухамедов и Филпотт выразили уверенность, что межгосударственное сотрудничество будет и впредь динамично развиваться.