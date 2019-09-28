В Афганистане начались президентские выборы

CA-NEWS (CA) - В Афганистане началось голосование на президентских выборах, сообщает телеканал Tolo News.

В стране будет работать 5373 участка. На выборы изначально зарегистрировались 18 человек, однако пятеро отказались от участия. Среди тех, кто продолжит борьбу, — действующий президент страны Ашраф Гани и глава правительства Абдулла Абдулла.

К обеспечению безопасности на выборах президента привлечены более 70 тыс. военнослужащих.