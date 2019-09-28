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  28 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон призвал однопартийцев начать подготовку к парламентским выборам

CA-NEWS (TJ) -  27 сентября в Душанбе состоялось заседание Центрального исполнительного комитета Народной Демократической Партии Таджикистана.

На заседании были подведены итоги деятельности Центрального исполнительного комитета НДПТ, областных, городских и районных комитетов за 9 месяцев 2019 года, а также были обсуждены внутрипартийные вопросы, в том числе о созыве очередного съезда партии, а также связанные с подготовкой к нему.

Заседание Центрального исполнительного комитета открыл председатель партии Эмомали Рахмон и представил на обсуждение повестку заседания «О ходе организационно-подготовительных работ к политическим мероприятиям по выбору в Маджлиси Оли Республики Таджикистан и махаллинские маджлисы народных депутатов, проведению отчетно-выборных конференций партийных организаций».

Второй и главный вопрос заседания был о созыве XIII Съезда Народной Демократической Партии Таджикистана.

Эмомали Рахмон также подчеркнул, что другим вопросом, являющимся приоритетным для партии, — это проведение выборов депутатов в Маджлиси Оли и местные маджлисы народных депутатов.

Партийным организациям было поручено принять активное участие и внести вклад в дело проведения выборов на должном уровне. Председатель партии поручил провести очередной съезд в декабре текущего года.

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