Экс-главу СГБ Узбекистана приговорили к 18 годам заключения

CA-NEWS (UZ) - Бывший председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана Ихтиер Абдуллаев приговорен к 18 годам лишения свободы. Решение принял Военный суд республики.

Абдуллаева признали виновным во взяточничестве и злоупотреблении служебными положениями. Установлено, что он занимался организацией преступного сообщества, заключением сделок вопреки интересам Узбекистана, вымогательством, хищением чужого имущества.