Экс-главу СГБ Узбекистана приговорили к 18 годам заключения
- Узбекистан, общество
- 11:08, 28 сентября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Бывший председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана Ихтиер Абдуллаев приговорен к 18 годам лишения свободы. Решение принял Военный суд республики.
Абдуллаева признали виновным во взяточничестве и злоупотреблении служебными положениями. Установлено, что он занимался организацией преступного сообщества, заключением сделок вопреки интересам Узбекистана, вымогательством, хищением чужого имущества.