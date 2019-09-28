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  28 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-главу СГБ Узбекистана приговорили к 18 годам заключения

CA-NEWS (UZ) -  Бывший председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана Ихтиер Абдуллаев приговорен к 18 годам лишения свободы. Решение принял Военный суд республики.

Абдуллаева признали виновным во взяточничестве и злоупотреблении служебными положениями. Установлено, что он занимался организацией преступного сообщества, заключением сделок вопреки интересам Узбекистана, вымогательством, хищением чужого имущества.

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