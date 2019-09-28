В Алматы начался митинг за женские права

фото: vlast.kz.

CA-NEWS (KZ) - В Алматы в сквере за кинотеатром «Сары-Арка» начался митинг за женские права. Его организовала феминистская группа Kazfem. В общей сложности активистки подали более 36 заявлений в акимат города, чтобы получить разрешение на его проведение, передает vlast.kz.

«Этот митинг давно назревал. Я поражаюсь, что, учитывая критическую ситуацию с правами женщин, это происходит только сегодня. Нам пришлось подавать (заявки на проведение митинга – V) в феврале, в марте, в июне, в августе. Их было больше тридцати шести. Подавали в других городах. Были девушки, которым звонили из универов, это было в феврале, и просили их забрать заявления, угрожая отчислением. Одновременно с нами подавали еще несколько городов. Это все очень печально, но я рада, что митинг все-таки состоится, потому что у женщин в Казахстане очень много проблем», - сказала Vласти активистка Kazfem Вероника Фонова.

Она подчеркнула, что понимает, что власти могли разрешить митинг в своих целях.

«Я безумно рада, - сказала Фонова, - что митинг разрешили. Это здорово, что могут придти несовершеннолетние, пожилые, бюджетники – люди, которым нельзя рисковать тем, что их задержат. Политическая культура, активизм в стране должны формироваться, если есть проблема, нужно о ней говорить, добиваться решений. Но с другой стороны, я понимаю, для чего это было сделано (разрешили митинг – V). Это происходит после выступления Токаева о том, что не надо задерживать активистов, надо защищать женщин. Но он новый президент, ему нужно зарабатывать очки. Также я понимаю, что это (митинг – V) может стать инструментом против других активистов, которые не согласны с согласовательным порядком. Мы тоже, кстати, не согласны. Но причина митинга очень важна: чтобы смогли придти все женщины».

К месту митинга подошли четыре молодых человека в масках, которые заявили, что этот митинг «разжигает еще большую войну между полами».

«Ну что ж, будем пытаться действовать так, чтобы не нарушить закон, но и бороться за справедливость»,- сказал Vласти молодой человек, назвавшийся Игнатом Морозовым.

Примерно через полчаса их задержала полиция.

«Ребята подозрительно выглядят, в масках ходили, мы хотели проверить. У одного из них в кармане нашли перцовый баллончик. Сейчас доставим в РУВД, проверим. У двоих документов (нет – V), чтобы установить личность. Попросили снять их маски – они не снимают, у них своё какое-то мнение», - сказал Vласти полицейский, отказавшийся назвать свое имя.

В качестве ключевых тем митинга были заявлены сексуальное насилие над женщинами, бытовое насилие, женщины в колониях, проблемы проституированных женщин, женские права в целом. Резолюция митинга была опубликована накануне, почитать ее можно здесь.

23 августа активистки Kazfem подали 36 заявлений на проведение мирных митингов и демонстраций на даты всех оставшихся выходных дней текущего года. Ранее власти Алматы отказывали феминисткам в проведении митинга.

Еще раньше, 8 марта 2017 года, активистки Kazfem прошлись маршем по алматинскому арбату с лозунгами и плакатами «свобода, сестринство, феминизм», «не тебе рожать – не тебе решать», «сам стирай свои носки» и другими. После этого некоторых из них вызвали в акимат.

Весной того же года, после объявления о проведении акции «женская историческая ночь» (интернациональная акция, носящая мирный просветительский характер, цель которой – напомнить людям о роли женщин в культуре, политике и других сферах общественной жизни – V), активисток вызвали на разъяснительную беседу в полицию.