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  30 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

CA-NEWS (CA) -  В Саудовской Аравии 29 сентября был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg.

Его застрелили в ходе ссоры в доме у друга из-за возникшей словесной перепалки с гостем по имени Мамду.

По данным агентства, после ссоры Мамду покинул дом, а через некоторое время вернулся туда с огнестрельным оружием, открыв беспорядочный огонь по всем находившимся в здании.

В результате, кроме королевского телохранителя, который скончался от полученных ранений, не доехав до больницы, пострадали еще 2 человека.

Когда на место происшествия прибыла полиция, злоумышленник отказался сдаваться и после перестрелки, в которой пострадали пятеро силовиков, был убит.

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