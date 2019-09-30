В Фергане арестован начальник СИЗО. Он подозревается в умышленном убийстве 61-летнего водителя, который умер вскоре после освобождения

CA-NEWS (UZ) - Начальник и надзиратель следственного изолятора ОВД Узбекистанского района Ферганской области вечером 25 сентября были арестованы по подозрению в причастности к смерти водителя «Дамаса» Абдураззака Кадырова. Об этом centralasian сообщили сотрудник районной милиции и представитель областной прокуратуры.

По словам сотрудника прокуратуры Ферганской области, два сотрудника ОВД Узбекистанского района подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 97 («Умышленное убийство») и 104 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») УК республики.

Ранее сообщалось о том, что 61-летний водитель «Дамаса» из Бешарыкского района Ферганской области Абдураззак Кадыров скончался 19 сентября в своем доме вскоре после освобождения из следственного изолятора, куда попал за «мелкое хулиганство».

Родные Кадырова утверждали, что в СИЗО ОВД Узбекистанского мужчина был жестоко избит. По их словам, за час до смерти Абдураззака Кадырова в крайне тяжелом состоянии домой доставили сотрудники следственного изолятора.

По требованию родственников Кадырова районная прокуратура провела эксгумацию тела и судебно-медицинскую экспертизу, которая обнаружила на теле покойного травму затылочной части головы, а также закрытый перелом ребер и многочисленные гематомы.

Как сообщил приближенный к следствию источник, в отделе милиции водителя избивали, принуждая сознаться в краже крупного рогатого скота.

Один из родственников Абдураззака Кадырова говорил, что в отделе районной милиции мужчине сломали шею.

– 18 сентября, в 10 часов вечера, два сотрудника ОВД Узбекистанского района привезли брата домой. Его состояние было крайне тяжелым. Спустя немного времени после ухода милиционеров, брат скончался, – говорил родственник Абдураззака Кадырова.

По словам секретаря Бешарыкского районного суда по административным делам, 11 сентября этого года Абдураззак Кадыров был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 183 («Мелкое хулиганство») Кодекса об административной ответственности Узбекистана и приговорен к 10 суткам ареста.

Секретарь суда говорил, что в тот же день мужчина был доставлен в следственный изолятор ОВД Узбекистанского района.

Представившийся Хусниддином начальник следственного изолятора ОВД Узбекистанского района подтверждал, что Абдураззак Кадыров действительно содержался в СИЗО, но через 8 суток был отправлен домой в связи с ухудшением состояния здоровья.

Начальник СИЗО уверял, что пытки в отношении Кадырова не применялись.

Однако представитель прокуратуры Узбекистанского района сообщал, что во время нахождения в следственном изоляторе Абдураззак Кадыров был избит несколькими оперативниками районной милиции.

– Во время нахождения в СИЗО Кадыров неоднократно терял сознание. Избившие его оперы вызывали «скорую», – говорил прокурорский сотрудник.

В медицинском объединении Узбекистанского района нашему радио сообщали, что в период с 12-го по 18-е сентября Абдураззаку Кадырову трижды вызывали «скорую помощь».