Монголия больше всех имеет ставки на итоги стратегического соревнования США и Китая, - аналитическая статья

CA-NEWS (MNG) - Было бы трудно найти страну, которая будет иметь больше ставок на итоги стратегического соревнования США и Китая, чем Монголия, или это лучше демонстрирует, почему это соревнование не является проигранным делом. С учетом того, что только 3 миллиона граждан занимают большую территорию, богатую природными ресурсами, и имеют протяженную сухопутную границу с населением Китая с ограниченными ресурсами в 1,4 миллиарда человек, ситуация с безопасностью в Монголии, по словам командующего ее вооруженными силами, «напряженная».

Экскурсоводы, статуи, валюта, музеи и бренды пива напоминают монгольскому народу об их национальном нарративе: суверенитет, установленный в 13 веке Чингисханом. Помимо истории, монголы указывают на то, что демократия является их главным источником национальной гордости, согласно опросам правительства, которые я рассмотрел с разрешения, пишет Майкл Дж. Грин (Michael J. Green) и он является японским председателем и старшим советником в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), а также адъюнкт-профессором и кафедрой современной и современной японской политики и внешней политики в Джорджтаунском университете. (Монгольские ученые пытаются связать их, указывая, что Чингисхан был сторонником свободы религии и торговли и что кочевники склонны к личным свободам.)

И многие монголы подозрительно относятся к коммунистическому Китаю после того, как пострадали за семь десятилетий советского правления до перехода страны к демократии 30 лет назад. Неудивительно, что тогда - Советник по национальной безопасности США, Джон Болтон и министр обороны Марк Эспер, похоже, чувствовали себя там как дома во время недавних визитов. Огромное геополитическое давление со стороны Китая не сразу проявляется, когда кто-то ходит по улицам Улан-Батора с его сочетанием архитектуры советских времен, сверкающих новых высоток и случайных юрт. Есть несколько крупных рекламных объявлений о китайских телекоммуникационных гигантах Huawei или ZTE, которые можно найти в Восточной Европе или других объектах программы развития Пекинской инициативы «Пояс и путь». Действительно, правительство ограничило участие в «Поясе и Пути», и среди общественности мало кто поддерживает инициативу, хотя Монголия остро нуждается в новых дорогах и инфраструктуре. Монгольские консенсус, похоже, считает, что "китайские фонды развития стоит избегать, потому что Китай будет использовать государственные предприятия и долговые ловушки, чтобы поглотить землю и свободу Монголии", пишет Дж.Грин.

В припеве, который я слышал не раз за лето, часть из которых я провел в Монголии, звучит так: «Сначала они захватят Гонконг, затем Тайвань, а затем - Монголию». Ученые и чиновники в Улан-Баторе говорят, что они могут указать на многочисленные выступления и документы китайского правительства, в которых 2049 год, 100-я годовщина Китайской революции, является крайним сроком для поглощения их страны. Будучи страной, не имеющей выхода к морю, Монголия зависит от Китая, который закупает более 90 процентов своего экспорта, говорится в статье.

Большинство монголов - буддисты в тибетской традиции, а храмы и некоторые рестораны украшены святынями Далай-ламы. Когда тибетский духовный лидер посетил страну в 2016 году, Пекин заблокировал торговлю и вынудил правительство согласиться, что в будущем посещений не будет. Когда президент Монголии Халтмаагийн Баттулга объявил о стратегическом партнерстве с США во время визита в Вашингтон в июле, китайские СМИ предупредили, что Монголия неизбежно попадет под сюзеренитет Китая, и несколько политических лидеров в Улан-Баторе неожиданно осудили усиление дружбы правительства с Вашингтоном - критику, которая, как считают многие в монгольском правительстве, финансировалась Пекином в рамках политического вмешательства, наблюдаемого в других частях Азии, отмечает Дж.Грин.

Было бы трудно представить сценарий, в котором Соединенные Штаты могли бы защищать Монголию военным путем, но факт заключается в том, что Вашингтон заинтересован в суверенной демократии Монголии. Монголы называют Соединенные Штаты своим «третьим соседом». На Капитолийском холме ожидается принятие закона под названием «Акт о торговле Mongolia Third Neighbor Trade Act». Предполагается снизить тарифы США на кашемировую продукцию из Монголии, что повысит экономическую независимость страны от Китая, куда в настоящее время отправляется почти 90 процентов монгольского кашемира на экспорт.

Монголия, как и многие другие малые страны на периферии Китая, нуждается в лидерстве Соединенных Штатов. Благодарю Болтона и Эспера за поддержку страны, но если президент Дональд Трамп когда-либо выполнит свое заявленное желание сэкономить, выведя американские войска с Корейского полуострова, резкий сдвиг в геополитике на континенте будет катастрофическим для Монголии. Аналогичным образом, отсутствие согласованной многосторонней торговой стратегии США с Азией и Европой оставляет Пекину гораздо больше возможностей для проведения хищнической экономической политики, которая наносит ущерб странам, независимо от того, участвуют они в торговле по Транстихоокеанскому партнерству или нет. И более надежная и последовательная поддержка США демократии, управления и прав человека затрагивает выживание Монголии.

Монголия является самой сильной демократией в поясе стран, застрявших между Россией и Китаем, и находится на вершине большинства индексов в Азии для расширения прав и возможностей женщин, но она все еще борется с коррупцией и поляризует дебаты по поводу пределов президентской власти для борьбы с коррупцией. Трамп не обсуждал ни одного из этих вопросов с Баттулгой в Вашингтоне в июле. Когда Соединенные Штаты и другие страны-единомышленники демонстрируют приверженность продвижению демократического управления, они помогают расширять возможности гражданского общества и направляют национальные дискуссии на путь повышения ответственности и, таким образом, противодействия коррупции и вмешательству, заключил Дж.Грин.