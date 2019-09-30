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  30 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Таджикистана встретился с генеральным секретарем ООН

CA-NEWS (TJ) -  26 сентября в штаб-квартире ООН на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщает пресс-служба МИД РТ.

В ходе беседы стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества Таджикистана с ООН, включая вопросы социально-экономического развития страны, в том числе содействие ООН в этих процессах.

Стороны также обменялись мнениями о практическом осуществлении глобальной инициативы Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона — Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028».

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