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  30 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Представитель Узбекистана начал деятельность в качестве заместителя председателя Генассамблеи ООН

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан, впервые избранный заместителем председателя сессии Генассамблеи (ГА) ООН в июне, начал свою деятельность в этом качестве, сообщает пресс-служба МИД страны.

"28 сентября 2019 года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Постоянный представитель Узбекистана Бахтиёр Ибрагимов председательствовал на пленарном заседании Общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти функции представитель республики будет исполнять до сентября 2020 года, когда закроется нынешняя 74-я сессия ГА.

По данным пресс-службы, избрание Узбекистана заместителем председателя сессии ГА свидетельствует о международном признании усилий республики по принятию резолюций ООН по Центральной Азии.

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