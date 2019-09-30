Представитель Узбекистана начал деятельность в качестве заместителя председателя Генассамблеи ООН

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан, впервые избранный заместителем председателя сессии Генассамблеи (ГА) ООН в июне, начал свою деятельность в этом качестве, сообщает пресс-служба МИД страны.



"28 сентября 2019 года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Постоянный представитель Узбекистана Бахтиёр Ибрагимов председательствовал на пленарном заседании Общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти функции представитель республики будет исполнять до сентября 2020 года, когда закроется нынешняя 74-я сессия ГА.

По данным пресс-службы, избрание Узбекистана заместителем председателя сессии ГА свидетельствует о международном признании усилий республики по принятию резолюций ООН по Центральной Азии.