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  30 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В акимате Алматы рассказали о сломанных партах за "400 млн тенге"
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CA-NEWS (KZ) -  В Управлении образования Алматы рассказали, как в школы города попали новые сломанные парты, передает Tengrinews.kz.

В Управлении образования пояснили, что конкурс на поставку школьной мебели и классных досок был опубликован 2 мая. Он состоял из 5 лотов: комплекты парт для среднего, младшего и старшего звеньев, классные доски, шкаф для наглядных пособий. По закону поставлять такие товары должны были общественные объединения инвалидов.

1 июля в силу вступила обязательная норма ПКО (предварительного квалификационного отбора). Но поправки не коснулись этого конкурса, так как вступили в силу уже после его начала.

Итоги конкурса опубликовали 26 июля. Поставщиками выбрали три общественных объединения: "Общество инвалидов "Қамқор күш", "Аяулы алақан", "Батыр". Общая фактическая сумма договоров составила 266,5 миллиона тенге.

Всего в городе новую мебель привезли в 10 школ.

"Выявлены единичные замечания по качеству стульев, которые были устранены поставщиками. На сегодняшний день акты приема-передачи между директорами школ и поставщиками школьной мебели еще не подписаны. Оплата не производилась", - говорится в сообщении Управления образования.

В ведомстве также обещали усилить контроль за качеством поставляемой мебели. Со всеми претензиями родителям предложили обращаться по телефону +7 (727) 262-34-89.

Ранее сообщалось, что в школах Алматы установили разваливающиеся парты, на которые потратили около 400 миллионов тенге. Родители заявили, что дети каждый день царапаются об острые края мебели и рвут одежду. По их словам, спинки у нескольких стульев отвалились в первый же день.

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