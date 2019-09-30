15 крупных многопрофильных областных больниц в Казахстане будут построены за счет частных инвестиций

CA-NEWS (KZ) - О реализованных инвестиционных проектах в сфере здравоохранения в ходе брифинга на площадке пресс-центра правительства о реализации Послания главы государства в части развития системы здравоохранения рассказал министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

Как отметил Е. Биртанов, последние три года отмечается стабильный рост инвестиций, вложений, капитальных затрат в сферу здравоохранения. 50% средств, которые вкладываются в здравоохранение, это — негосударственные инвестиции, передает пресс-служба правительства.

«Хотел бы отметить, что сейчас у нас есть четкий план, какие проекты строятся за счет республиканского бюджета, какие за счет местного и какие за счет частных инвестиций. Местный бюджет в основном строит небольшие объекты — фельдшерско-акушерские пункты на селе. Крупные объекты, такие как районные, городские больницы и поликлиники, строятся за счет республиканского бюджета», — сказал министр.

Также он рассказал о реализуемых на сегодняшний день инвестиционных проектах. Так, в текущем году планируется завершить ввод в эксплуатацию многопрофильной детской больницы в г. Караганда, областной детской больницы в г. Усть-Каменогорск, а также перинатального центра в г. Актобе.

Кроме того, продолжается строительство Национального научного онкоцентра в г. Нур-Султан. Первый этап строительства основного корпуса планируется завершить к концу следующего года.

Вместе с тем, Елжан Биртанов сообщил, что в рамках реализации поручения Первого Президента РК Н. Назарбаева запланировано строительство порядка 25 объектов здравоохранения. В первую очередь, это — центральные, районные больницы и поликлиники со 100% износом. По 15 объектам разрабатывается проектно-сметная документация.

«То есть те объекты, которые полностью изношены, к сожалению, у нас таких много, они будут построены за счет государства. Что касается частных инвестиций, в первую очередь, это 15 крупных многопрофильных областных больниц, это очень большие проекты, очень дорогие. В связи с тем, что их необходимо строить взамен старых больниц, мы привлекаем здесь международные компании для того, чтобы были технологии, современное строительство и оборудование», — сказал Е. Биртанов.

Министр проинформировал, что два проекта находятся уже на стадии запуска. Первый проект — строительство многопрофильной больницы в г. Петропавловск, взамен семи устаревших больниц строится одна. Второй проект — строительство многопрофильной больницы в г. Туркестан. По этим объектам подписаны меморандумы с частным инвестором. В следующем году начнется их реализация.

Также Е. Биртановым отмечено, что частные инвестиции активно привлекаются по линии закупа медицинского оборудования. К примеру, в г. Алматы частные турецкие инвесторы на базе Института онкологии и радиологии открыли Центр позитронно-эмиссионной томографии, который позволяет очень точно и детально диагностировать онкологические заболевания. Услуги здесь оказываются бесплатно. Как подчеркнул глава Минздрава, в этом суть принципа ГЧП: частник инвестирует, за услуги платит государство. Таким образом осуществляется возврат инвестиций.

Кроме того, открылся Центр томотерапии в г. Нур-Султан, в который было вложено порядка 2,5 млрд тенге частных инвестиций. Все услуги в Центре оказываются бесплатно, за счет бюджета.

Акимат Карагандинской области прорабатывает ГЧП-проекты по Центру позитронно-эмиссионной томографии и Центру лучевой терапии на базе Карагандинской области.

В этом году также запускаются два проекта по ангиографическим установкам в Кызылординской области совместно с американской компанией Metronic.

«Когда мы увеличиваем объемы финансирования и расширяем перечень услуг, повышаем объем возмещения. Параллельно идет рост интереса со стороны частных инвесторов. Фактически реабилитационный сектор полностью заходит в частный сектор. То есть мы уже не тратим на стройку, мы тратим на услуги. Мы предполагаем до 2026 года 1,5 трлн тг инвестиций в сектор здравоохранения привлечь. Из них 60% — частных инвесторов», — заключил министр здравоохранения.