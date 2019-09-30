В Ташкентской области закрыли детский сад, где произошло массовое отравление детей

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CA-NEWS (UZ) - Деятельность дошкольной образовательной организации №15 города Бекабада Ташкентской области приостановлена, сейчас там проводится генеральная мойка с дезинфекционными мероприятиями, сообщила пресс-служба Министерства дошкольного образования.

Напомним, что 27 сентября текущего года в инфекционное отделение ГМО Бекабада с предварительным диагнозом «Острая диарея, гастроэнтерит» было госпитализировано 19 воспитанников ДОО №15. Сообщается, что тяжелых случаев не зафиксировано, у 3 детей состояние средней тяжести, у 15ти – удовлетворительное, 1 ребенок выписан. У всех детей после проведенного лечения наблюдается положительная динамика состояния здоровья.

В Бекабад была направлена рабочая группа, состоящая из специалистов Министерства дошкольного образования и Министерства здравоохранения. Для выявления причин отравления были взяты анализы у госпитализированных детей, суточные пробы пищи, смывы воды, а также смывы с продуктов, кухонного инвентаря, рук и одежды сотрудников ДОО. Все материалы направлены в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Несмотря на наличие запасов дезинфицирующих и моющих средств, персонал их не использует. В группах недостаточно эмалированной посуды, отсутствует питьевая вода для детей. Меню 27 сентября было составлено некорректно, имеются несочетаемые блюда (огурцы и кисель, сгущенка и яблоки).

«Результаты проведенного расследования свидетельствуют о несоблюдении санитарных норм и правил в пищеблоке и в группах. По итогам изучения деятельности и эпидемиологического расследования будут приняты административные меры наказания вплоть до увольнения руководителя, медицинской сестры и ответственных сотрудников пищеблока», – говорится в сообщении пресс-службы МДО.