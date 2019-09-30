Хоким Ферганской области дал распоряжение начать кампанию против бород, - СМИ

В начале сентября этого года президент Шавкат Мирзияев наградил главу Ферганской области Шухрата Ганиева орденом «Трудовая слава»

CA-NEWS (UZ) - В распоряжении «Озодлика» оказалась аудиозапись, на которой хоким Ферганской области Шухрат Ганиев дает своим подчиненным поручение начать кампанию против ношения бород и хиджабов. Источники, отправившие аудиозапись в редакцию, утверждают, что она была сделана в ходе недавнего селекторного совещания. Кроме того, на аудиозаписи голос, похожий на голос главы Ферганы, оскорбляет подчиненных, обзывая их «дураками».

Аудиозапись, отправленная в редакцию «Озодлика», была сделана во время недавнего совещания, сообщили источники. На ней чиновник с голосом, похожим на голос хокима (главы) Ферганской области Шухрата Ганиева, требует от районных чиновников отчитаться о проделанной работе.

После прослушивания аудиозаписи становится ясно, что основная тема совещания была посвящена вопросам религии и общего среднего образования.

С первых минут совещания глава области начинает говорить о нахождении мусульман «с неухоженной бородой» в общественных местах.

«...из них 386 человек – это мерзавцы с бородой. Проведенные исследования показывают, что больше всего неухоженные бороды носят жители Коканда, Ферганы и Маргилана, а также Бувайдинского и Ферганского районов. Кроме того, выявлена 851 женщина и девушка, носящие платки и хиджаб, не следуя культуре одевания. С ними были проведены разъяснительные работы. Позже 300 из них сменили свой внешний вид», – говорит на аудиозаписи чиновник с голосом, похожим на голос главы Ферганской области.

На совещании чиновник также сообщает о привлечении к ответственности 39 человек, занимавшихся пропагандой деятельности запрещенных религиозных организаций.

После чиновник напоминает участникам совещания о том, что в законе предусмотрено наказание за открытие молельных комнат для мусульман в государственных учреждениях.

На аудиозаписи слышно, как чиновник вслух зачитывает куски из отчетов городских и районных чиновников, и временами оскорбляет их, обращаясь на «ты».

«В связи с этим, уважаемые хокимы, предупреждаю вас: если я увижу на ваших собраниях женщин в мусульманском платке, то я не посмотрю, кем она является – председателем махалли, учительницей, предпринимательницей, общественным деятелем или депутатом – просто возьму этот платок и засуну его вам в рот», – угрожает Ганиев хокимам городов и районой Ферганской области.

«Откуда женщины берут такое одеяние?», – обращается он с вопросом к участникам совещания.

В ответ один из его подчиненных говорит, что «на рынках».

«В каком магазине, какой торговец продает такую одежду? Ведь это не происходит само по себе, кто-то ведь покупает и привозит ее в нашу страну? Нам не подходит одежда арабов, турков и сирийцев. У узбеков есть своя национальная одежда. Это они научились у нас культуре одевания, но позже испортили все. Почему вы молчите, председатели махаллей?!», – говорит участникам совещания чиновник с голосом, похожим на голос хокима Ферганской области.

Стоит отметить, что это первый случай, подтверждающий то, что узбекский чиновник открыто требует принять резкие меры в отношении мужчин, носящих бороду, и женщин в хиджабах.