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  30 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Новая птицеферма возводится в Дашогузском велаяте

CA-NEWS (TM) -  Крупный частный птицеводческий комплекс строится на территории генешлика «Алтын ёл» этрапа имени С.А.Ниязова Дашогузского велаята, сообщает интернет-издание «Золотой век».

Бизнес-проект реализует член Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана - индивидуальное предприятие «Арасса башлангыч».

Общая площадь комплекса - 6,5 гектара, выделенных государством в пользование сроком на 99 лет. В структуру хозяйства войдут офисное здание, лаборатория, ветеринарное отделение, два птичника, цех по приготовлению кормов, складские помещения, отделение сортировки и упаковки яиц, а также сеть объектов технического обеспечения. Значительная часть земли отведена под выращивание кормовых культур. В год новая птицеферма будет поставлять потребителям 10 миллионов яиц.

Оснащенность предприятия специализированным высокотехнологичным оборудованием, обеспечение функционирования производственного цикла в строгом соответствии с международными санитарными и экологическими нормами позволит в перспективе выйти на внешний рынок, говорится в статье.


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