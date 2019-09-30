Туркменистан выдвинул инициативы по сохранению Каспийского и спасению Аральского морей

CA-NEWS (TM) - Превентивная дипломатия, активная роль ООН в обеспечении безопасности в мире, партнерство в транспортной сфере, сохранение водных ресурсов, а также продвижение Целей устойчивого развития и решение вопросов, связанных с финансированием развития. Выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов озвучил приоритеты своей страны на международной арене, передает служба новостей ООН.



Туркменистан выступает за активное международное сотрудничество в сфере обеспечения мира и безопасности и считает, что центральная роль в этих усилиях должны быть отведена ООН. По словам Мередова, страны должны искать «разумный баланс между национальными интересами и интересами всего международного сообщества». «Ключевым условием […] является восстановление и утверждение доверия и предсказуемости как важнейшего фактора выстраивания конструктивных отношений на международной арене и принятия взвешенных и ответственных решений», - подчеркнул министр. В этом контексте Туркменистан предложил объявить 2021-ый Международным годом мира и доверия. По словам министра, Генассамблея поддержала эту идею, приняв ранее в этом месяце соответствующую резолюцию .

Он также сообщил, что в следующем году в Ашхабаде отметят 25-ю годовщину международного признания постоянного нейтралитета Туркменистана. К этой дате приурочена Международная конференция по вопросами мира и безопасности, которая состоится в столице в декабре следующего года.

По словам министра, экология и защита окружающей среды – приоритетные направления деятельности правительства Туркменистана. Ашхабад выступил с инициативами по сохранению Каспийского и спасению Аральского морей. «Мы будем настойчиво продвигать идею формирования Специальной программы ООН для стран бассейна Аральского моря», - подчеркнул Мередов, пригласив все заинтересованные стороны принять участие в консультациях по этой теме.

Одним из важных вопросов в повестке дня Туркменистана стоит проблема использования водных ресурсов. Ашхабад настаивает, что ее необходимо решать на основе общепризнанных норм международного права. «Водная проблематика должна рассматриваться на основе принципов взаимного уважения, согласия и учета интересов всех государств, находящихся в бассейнах трансграничных рек, водотоков и пограничных озер», - отметил министр. По его словам, Туркменистан выступает против строительства крупных гидротехнических сооружений на трансграничных реках, считая, что такие проекты сопряжены с большими экологическими, социально-экономическими и гуманитарными рисками. Он также призвал международные организации принимать «более активное участие в рассмотрении водных вопросов».