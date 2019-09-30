Турция, Швейцария, Узбекистан и Казахстан – основные партнеры Таджикистана по экспорту товаров

CA-NEWS (TJ) - Основными партнерами Таджикистана по экспорту товаров являются Турция, Швейцария, Узбекистан и Казахстан.

По данным Агентства по статистике страны, в экспорте товаров на долю Турции приходится 21,5% от общего объема экспорта, передает Avesta.

Этот показатель со Швейцарией составляет 17,8%. В эти страны, в основном экспортируются товары цветной металлургии – первичный алюминий и хлопок-волокно, а также драгоценные металлы.

Всего, в январе-августе этого года сумма экспорта товаров в Турцию составила более $150,2 млн., в то время, как сумма импорта за указанный период составила свыше $95,7 млн. Объем товарооборота с Турцией в отчетный период составил более $246 млн.

Объем товарооборота со Швейцарией в отчетный период составил более $131,8 млн. Из них сумма экспорта товаров составила $124,6 млн.

Значительное превышение экспорта над импортом в торговых операциях со Швейцарией составляет $117,5 млн.

Однако, в общем объеме товарооборота с зарубежными странами первую строчку занимает Россия. Товарооборот между Таджикистаном и РФ в январе-августе этого года составил более $654,6 млн.

В список основных экспортируемых товаров за рубеж входят: первичный алюминий, хлопок-волокно, драгоценные металлы и сухофрукты.

Импорт товаров в Таджикистан осуществлялся из России – 29,6% от общего объема импорта, Казахстана – 21,7% и Китая – 17,5%,.

В январе-августе этого года сумма экспорта товаров составила $700,2 млн., а импорт сложился в размере более $2,1 млрд.