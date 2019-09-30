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  30 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мухриддин принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел государств-членов ОДКБ

CA-NEWS (TJ) -  27 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба МИД РТ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы продвижения инициатив стран-членов ОДКБ в рамках текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, стороны в ходе встречи провели конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам.

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