Мухриддин принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел государств-членов ОДКБ

CA-NEWS (TJ) - 27 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба МИД РТ.



В ходе встречи были обсуждены вопросы продвижения инициатив стран-членов ОДКБ в рамках текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, стороны в ходе встречи провели конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам.