Бывший генпрокурор Казахстана рассказал о мошеннических схемах экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова

CA-NEWS (KZ) - Бывший генеральный прокурор Казахстана Асхат Даулбаев в программе телеканала "Хабар" рассказал о мошеннических схемах экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова.

Даулбаев рассказал о фирмах-однодневках, с помощью которых Аблязов выводил деньги из БТА Банка и привел пример:

"В Алматы на проспекте Абая мы нашли один офис, в котором находилось несколько десятков компьютеров. За один рабочий день через них было проведено 146 банковских операций. То есть существовала целая индустрия, которая занималась незаконным выводом капитала. Это фактически была финансовая пирамида. Банк при такой ситуации, безусловно, лопнул бы, но он показывал свое якобы благополучное положение. Кроме того, выдавались огромные кредиты под несуществующие залоги. К примеру, продукция, которая якобы находится в пути и которую в глаза никто не видел", - рассказал экс-генпрокурор.

Он отметил, что члены кредитного комитета и руководители компаний-однодневок были осуждены.

"Сегодня Аблязов признан виновным в причинении крупнейшего ущерба банку. Ущерб составил 7,5 миллиарда, а это 10 процентов ВВП. И это только то, что доказано следствием. Я специально посмотрел, за всю историю человечества было совершено всего пять таких преступлений", - рассказал Асхат Даулбаев телеканалу.

По его словам, помощником был осужденный в России Александр Белов. Его обвинили в экстремистской деятельности и разжигании межнациональной розни в РФ. За это он получил 3,5 года колонии. За отмывание денег Мухтара Аблязова Белова приговорили еще к 7,5 годам.

Даулбаев был генпрокурором Казахстана с апреля 2011 года по апрель 2016. На данный момент он является членом Конституционного Совета Казахстана.



