В Кыргызстане на деньги Аблязова был проведен семинар по разжиганию межнационального конфликта в Казахстане, - экс-генпрокурор Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Для создания межнациональной розни в Казахстане были выпущено более 2 тысяч анкет и проведен семинар в Кыргызстане, сообщил экс-генпрокурор Казахстана Асхат Даулбаев в эфире телеканала Хабар. Финансированием этой деятельности занимался экс-глава БТА Банка Мухтар Аблязов.

Помощником Мухтара Аблязова был Александр Белов (Поткин), осужденный в России. Его обвинили в экстремистской деятельности и разжигании межнациональной розни в РФ. За это он получил 3,5 года колонии. За отмывание денег Мухтара Аблязова Белова приговорили еще к 7,5 годам, рассказал экс-генпрокурор Казахстана.

По словам экс-генпрокурора Казахстана, с подачи Аблязова, Белов руководил проектом «Злой казах».

«Эти средства (финансы, выделенные Аблязовым) были направлены на то, чтобы разжечь межнациональную рознь, побудить коренных казахов к конфликтам с представителями других национальностей, чтобы создать атмосферу недоверия и нестабильности в стране. Мы обладаем такой информацией, что для этого было выпущено более 2 тысяч анкет были специально выпущены и проведен семинар в Кыргызстане, чтобы эти листовки и опросники раздавать среди населения. Целевой аудиторией были лица не имеющие работы, нуждающимся в материальной поддержке, занимающимся иждивенчеством, чтобы побудить их искать вину в той ситуации в которой они находятся в лицах иной национальности, в претензиях к власти и иных методах», - рассказал Даулбаев.

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Асхат Даулбаев был генпрокурором Казахстана с апреля 2011 года по апрель 2016. На данный момент он является членом Конституционного Совета Казахстана.