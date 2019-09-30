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  30 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Валентина Матвиенко с официальным визитом посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко с официальным визитом посетит Узбекистасообщает пресс-служба Сената.

Матвиенко встретится с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой и Спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым.

В рамках визита намечены заседания между Межпарламентской комиссией по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также заседания деловых советов Узбекистана и России.

По итогу визита предполагается подписание Меморандума о сотрудничестве между Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе Республики Узбекистан и Аналитическим правовым управлением Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Визит продлиться до 3 октября 2019 года.

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