Валентина Матвиенко с официальным визитом посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко с официальным визитом посетит Узбекистасообщает пресс-служба Сената.

Матвиенко встретится с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой и Спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым.

В рамках визита намечены заседания между Межпарламентской комиссией по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также заседания деловых советов Узбекистана и России.

По итогу визита предполагается подписание Меморандума о сотрудничестве между Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе Республики Узбекистан и Аналитическим правовым управлением Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Визит продлиться до 3 октября 2019 года.