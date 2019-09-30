В Таджикистане отцу, потерявшему трех детей в открытом котловане, предлагают компромисс

CA-NEWS (TJ) - Семье Бурихоновых из Темурмаликского района Хатлонской области, потерявших троих детей в котловане, оставленном дорожными строителями, предложен компромисс. В частности, родителям погибших детей предложено отказаться от иска в обмен на «получение двухкомнатной квартиры». Об этом радио Озоди на прошлой неделе сообщил отец семейства Баходур Бурихонов. Власти пока не комментируют этот инцидент.

Тела троих детей нашли 16 июля этого года в карьере, оставленном строителями дороги: 10-летней Нозанин, 7-летней Махджабин и шестилетний Шахриёр.

Баходур Бурихонов уверен, что в смерти детей виноваты дорожные строители, которые, по его словам, набрав гравия на берегу местной речки, оставили огромную яму пустой и непокрытой. Со временем, в яме накопились подземные воды, в которой и утонули дети. По словам отца, вода заполнила шестиметровую яму доверху так, что дети, видимо, даже и не заметили опасности в тот момент, когда вышли из дома покупать мороженое.

Новую дорогу по направлению «Кангурт-Балджувон-Ховалинг» на участке, прилегающему к Темурмаликскому району, строила китайская компания China Road. Пока сама компания по этому поводу никаких заявлений не делала. Просьбы родителей о привлечении к ответственности виновных в трагической смерти трех детей из одной семьи не были приняты во внимание. В ответе районной прокуратуры было заявлено, что на теле детей не обнаружены следы насильственной смерти.

Однако 29 сентября Баходур Бурихонов сообщил Радио Озоди, что после публикации информации о гибели его детей, власти района и прокуратура изменили свое к ним отношение. «Председатель Темурмаликского района, прокурор и несколько других чиновников пришли к нам домой, и побеседовали с нами, расспросив о нашей ситуации», - сказал он. Пока, по его словам, по поводу гибели детей дело не возбуждают.

Собеседник Радио Озоди сообщил, что через его родственников власти попросили его отказаться от своего иска о гибели детей, и что в обмен они готовы выделить семье двухкомнатную квартиру.

Отец трех погибших детей добавил, что еще не решил, откажется ли он от своего иска, или же будет бороться до конца, чтобы виновные в смерти его детей были наказаны.

Власти района Темурмалик не желают комментировать данный инцидент, также, как и заявление Бурихонова о предложенном ими компромиссе.

Проект строительства дороги Кангурт-Балджувон-Ховалинг инвестирован за счет Азиатского Банка Развития. Эта организация всегда заявляет о строгих требованиях по строительству объектов, равно как и в соблюдении мер безопасности.

12 сентября офис АБР в письменном ответе за обращение Радио Озоди так отреагировал на трагедию в семье Бурихоновых:

«АБР опечален услышать о гибели детей и хотел бы передать наши искренние соболезнования семье погибших. Мы связались с Министерством транспорта (исполнительным агентством дорожных проектов, финансируемых АБР в стране), чтобы получить дополнительную информацию по этому делу. У АБР комплексная политика по социальным и экологическим защитным мерам при разработке и реализации проектов, которая соответствует передовой международной практике».

Проект строительства дороги Кангурт-Балджувон-Ховалинг, который был завершен и сдан в эксплуатацию 6 августа этого года на торжественной церемонии с участием президента Эмомали Рахмона, составляет 43 км в длину и 7 метров в ширину. Компанией подрядчиком выступила China Road, ранее построившая трассу Душанбе-Худжанд.