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  30 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде замдиректора школы, насильно постригшего старшеклассников, привлекли к дисциплинарной ответственности

CA-NEWS (UZ) -  В отношении заместителя директора 47-й школы в Ургутском районе Самаркандской области, насильно постригшего волосы старшеклассников и второпях поранившего головы детей ножницами, привлекли к дисциплинарной ответственности.

По словам источника Озодлика, более 20 страшеклассникам ургутской школы на глазах у остальных насильно постригли волосы за то, что дети пришли в школу с длинными волосами.

«Этот случай произошел в 47-й общеобразовательной школе в махалле «Бешкапа» Ургутского района. В этой школе насильно стригут учеников. Можно ли применить какие-то меры в отношении этих педагогов?! Они ведь прилюдно унизили детей. Дети даже два-три отказывались ходить в школу. В последний раз насильно детей постриг Шухрат Очилов – он убивает их стремление к учебе. Такие случаи происходят в этой школе на протяжении последних двух лет», – написал источник.

Недавно пострадавшие школьники ургутской школы выложили в соцсети свои фотографии и сообщили, что насильно постригший их педагог поранил их головы ножницами.

Позже отдел народного образования Ургутского района прокомментировал происшествие следующим образом:

«За невыполнение поручений и проявление безразличия, согласно соответствующим нормам трудового кодекса был вынесен выговор заместителю директора по духовно-просветительской работе общеобразовательной школы №47 Ш.Очилову».

В заявлении районо говорится, что заместитель директора насильно постриг волосы только одному школьнику – ученику 11-го класса О.Х., который «пришел в школу с длинными волосами». О других пострадавших школьниках в официальном заявлении не упоминается.

Сообщается, что в отношении заместителя директора школы Шухрата Очилова вынесен выговор. Однако, по какой статье Трудового кодекса был наказан замдиректора – не уточняется.

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