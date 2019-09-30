Начался визит президента Сената Парламента Чешской Республики в Монголии

CA-NEWS (MNG) - 30 сентября начался визит президента Сената Парламента Чешской Республики Ярослава Кубера в Монголию, передает Montsame.



Председатель парламента (ВГХ) Г.Занданшатар встретил президента Сената Чешской республики на площади Сухбаатара, затем высокий гость отдал дань уважения памятнику Чингис хаана и оставил подпись в книге для почётных гостей. Визит высокого чешского гостя продолжается официальными переговорами между спикером монгольского парламента и президентом Сената Парламента Чешской Республики. Они обменялись мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничества между парламентами двух стран. Затем господин Ярослав Кубер нанесет визит вежливости главе монгольского государства Х.Баттулге.

Во вторник, 1 октября, чешская делегация во главе с господином Ярослава Кубера примет участие в бизнес-форуме, организуемым Монгольской национальной торгово-промышленной палатой и посольством Чешской Республики в Монголии, а в сред, 2 октября, чешская делегация посетит новый международный аэропорт в долине Хушиг.