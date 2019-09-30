В Сенате проведут собрание из-за аудиозаписи с хокимом Ферганской области

CA-NEWS (UZ) - «Речь хокима Ферганской области Шухрата Ганиева вызвала широкий резонанс среди населения и второй день подряд жители обсуждают эту тему. Сегодня комиссия Сената по регламенту и этике проведет соответствующее собрание по этому поводу, - сообщила председатель Сената Танзила Нарбаева.

В распоряжении «Озодлика» оказалась аудиозапись, на которой хоким Ферганской области Шухрат Ганиев дает своим подчиненным поручение начать кампанию против ношения бород и хиджабов. Источники, отправившие аудиозапись в редакцию, утверждают, что она была сделана в ходе недавнего селекторного совещания.

Кроме того, на аудиозаписи голос, похожий на голос главы Ферганы, оскорбляет подчиненных, обзывая их «дураками».