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  30 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Сенате проведут собрание из-за аудиозаписи с хокимом Ферганской области

CA-NEWS (UZ) -  «Речь хокима Ферганской области Шухрата Ганиева вызвала широкий резонанс среди населения и второй день подряд жители обсуждают эту тему. Сегодня комиссия Сената по регламенту и этике проведет соответствующее собрание по этому поводу, - сообщила председатель Сената Танзила Нарбаева.

В распоряжении «Озодлика» оказалась аудиозапись, на которой хоким Ферганской области Шухрат Ганиев дает своим подчиненным поручение начать кампанию против ношения бород и хиджабов. Источники, отправившие аудиозапись в редакцию, утверждают, что она была сделана в ходе недавнего селекторного совещания.

Кроме того, на аудиозаписи голос, похожий на голос главы Ферганы, оскорбляет подчиненных, обзывая их «дураками».

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