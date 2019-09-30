АБР одобрил заем в размере $167 млн на реконструкцию автодороги Актобе-Кандыагаш

Азиатский банк развития

CA-NEWS (KZ) - Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем в размере 167,02 миллионов долларов США на проект, в рамках которого будет проведена реконструкция участка автодороги протяженностью 89 километров между Актобе и Кандыагашем, которая соединит основные торговые маршруты в Казахстане, обеспечивая тем самым эффективность транспортного сообщения страны, развитие торговой деятельности и повышение безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба банка.



При поддержке АБР будет проведена модернизация существующей двухполосной автомагистрали, соединяющей Актобе и Кандыагаш, до категории четырехполосной автомагистрали, оборудованной климатоустойчивыми средствами обеспечения безопасности и объектами дорожного сервиса, учитывающими гендерные аспекты. В рамках проекта будет проведена реконструкция всех мостов, строительство двух новых объездных дорог в обход деревень и повышен уровень безопасности на автомобильных дорогах. Проект также позволит улучшить сообщение между двумя коридорами (1 и 6) Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), которые являются важными торговыми путями в Российскую Федерацию и Европейский Союз - два основных торговых партнера Казахстана.

Плохое состояние автомобильных дорог также является фактором, способствующим дорожно-транспортным происшествиям, что подчеркивает необходимость улучшения оборудования дорог средствами обеспечения безопасности и повышения осведомленности населения о безопасности дорожного движения. Например, дорожно-транспортные происшествия обходятся Казахстану примерно в 2-4 миллиарда долларов США в год, что составляет около 4% валового внутреннего продукта страны в 2013 году. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в стране составляет примерно 21,9 случаев на 100 000 человек, что в четыре раза превышает аналогичный средний показатель в странах Западной Европы.