Таджикистан передал Афганистану 48 заключенных

CA-NEWS (TJ) - В рамках соглашения об обмене заключенными, власти Таджикистана 30 сентября передали соседнему Афганистану 48 граждан этой страны, отбывавших сроки наказания в местных тюрьмах. По словам властей, основную часть переданных Афганистану граждан составляют осужденные за контрабанду наркотиков. Согласно договоренностям, остаток срока наказания эти заключенные будут отбывать в тюрьмах Афганистана, передает Радио Озоди.

Процесс передачи заключенных состоялся в понедельник в приграничной зоне Нижний Пяндж. Афганская сторона заявила, что в рамках данного обмена передала властям Таджикистана “несколько таджикских граждан”, осужденных в Афганистане за “радикально-террористическую деятельность”. Эта группа осужденных была ранее переправлена из Кабула в Душанбе. Точное количество переданных Таджикистану граждан не сообщается.

Это второй обмен заключенными, состоявшийся между Таджикистаном и Афганистаном в этом году. В июле таджикские власти передали сопредельному Афганистану 80 заключенных. Эта группа также была переправлена через погранпункт Нижний Пяндж.

Саидмасъуд Бадахш, дипломат афганского посольства в Таджикистане сообщил Радио Озоди 30 сентября, что переданные Кабулу заключенные будут распределены по тюрьмам Афганистана для продолжения несения сроков заключения. По его словам, ранее в Душанбе прибыли представители властей Афганистана для этапирования своих сограждан. По его словам, в таджикских тюрьмах продолжают оставаться еще 70 граждан Афганистана, которые также были осуждены за нарушение таджикского законодательства.

Процесс обмена заключенными происходит на основании соглашения от 2010 года о взаимном обмене.

В тюрьмах Таджикистана, граничащего с Афганистаном, содержатся десятки заключенных, осужденных за различные правонарушения, однако большая часть заключенных относится к тем, кто пытался ввезти или реализовать на территории Таджикистана наркотики. Эти нарушения наказываются строго, а нарушители приговариваются к длительным срокам заключения.

В прошлом пресса сообщала о недовольстве афганских заключенных условиями содержания в таджикских тюрьмах. В частности, в 2016 году афганские дипломаты заявили, что их сограждане жалуются на плохие условия содержания в камерах или бараках, скудную пищу и обеспечение. В том году в течение шести месяцев, по данным посольства Афганистана, в застенках скончались двое афганских заключенных. Одного из них власти передали на погребение родным в Афганистан, а другого похоронили в Таджикистане.

Переговоры по поводу передачи афганских заключенных в руки правосудия собственной страны велись не один год. По сообщению Мансурджона Умарова, начальника Главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана, в тюрьмах Таджикистана «среди иностранных осужденных наибольшее число составляют граждане Афганистана. В основном они осуждены за наркотики, но есть и двое, которые получили сроки за убийство".

По его словам, взамен граждан Афганистана, Таджикистан экстрадирует своих граждан, чаще всего отбывающих срок за радикально-террористическую деятельность. Афганистан, где действует множество нелегальных вооружённых групп и организаций, еще с 1990-х годов привлекал и некоторых граждан Таджикистана и Центральной Азии. Среди членов Талибан, «Ансорулло» или Исламского движения Узбекистана было немало и выходцев из бывших союзных республик.

Несмотря на то, что власти не детализируют количество и личности переданных Афганистаном граждан Таджикистана, прессе в начале этого года стало известно о передаче властям в Душанбе двух сыновей Амриддина Табарова, известного как Мулло Амриддин. Этого человека таджикские власти считают бывшим лидером запрещенной организации «Ансорулло», аффилированной с Талибан. Независимые источники сообщали ранее, что некоторые таджикские заключенные в афганских тюрьмах были категорически против их экстрадиции или передачи в Таджикистан. Они заявляли, что опасаются дурного обращения и пыток, которым могут быть подвергнуты по прибытию в Таджикистан. Согласно международному законодательству, иностранный заключенный вправе высказаться против своей выдачи стране, гражданином которой он является.