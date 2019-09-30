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  30 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Касым-Жомарт Токаев принял Аскара Мамина и Даригу Назарбаеву

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина и председателя Сената парламента Даригу Назарбаеву, сообщает пресс-служба парламента.

Премьер-Министр Аскар Мамин доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву об актуальных вопросах социально-экономического развития, принимаемых мерах по привлечению иностранных инвестиций, реализации проектов государственно-частного партнёрства, развитии регионов. Кроме того, Аскар Мамин проинформировал Президента о проекте уточнения республиканского бюджета на 2019 год.

Глава государства поручил премьер-министру начать подготовку к расширенному совещанию по экономическому развитию в середине октября.

Председатель Сената проинформировала Касым-Жомарта Токаева о текущей деятельности верхней палаты Парламента, а также плане законопроектных работ.

Президент отметил особую важность качественного законодательного обеспечения основных положений Послания.

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