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  30 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эксперт ООН: чрезмерно широкие полномочия прокуроров в Узбекистане ограничивают независимость судей

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан принял важные меры по демонтажу авторитарной и централистской структуры, которая подрывала независимость системы правосудия, деятельность адвокатов и верховенство права. К такому выводу пришел правозащитник ООН Диего Гарсия-Саян, посетивший страну с официальным визитом, передает служба новостей ООН.

«Я хотел бы подчеркнуть, что процесс продолжается и что необходимо принимать дальнейшие меры. Я также отметил готовность [Узбекистана] принять критику, и я приветствую такой подход», – сказал Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов.

В то же время он отметил, что на пути к полной независимости судебной системы и верховенства права в Узбекистане существует еще много препятствий. Он, в частности, обеспокоен постоянным и повсеместным присутствием в узбекском обществе представителей сил безопасности, а также чрезмерно широкими полномочиями прокуроров в уголовных процессах, ограничивающими возможность судей принимать самостоятельные решения.

«Правительство должно сделать все возможное для того, чтобы как можно скорее завершить процесс реформирования [системы правосудия]», – заявил правозащитник.

Среди позитивных изменений Гарсия-Саян отметил создание Высшего судейского совета и Высшей школы судей, постепенное введение электронных процедур, которые повышают прозрачность судебной системы, и увеличение числа оправдательных приговоров. Если в 2016 году в Узбекистане оправдали всего шестерых подсудимых, то в 2018 году было оправдано уже 867 человек.

Эксперт ООН рекомендовал властям ввести суровое наказание за любые попытки ограничить доступ адвокатов к задержанным и подсудимым, а также поощрять активное участие представителей гражданского общества в процессах, связанных с правосудием.

Эти и другие рекомендации правозащитника будут представлены в итоговом докладе по Узбекистану, который он передаст Совету ООН по правам человека в июне 2020 года.

Специальные докладчики ООН – это независимые эксперты, назначаемые Советом по правам человека и уполномоченные изучать ситуацию в конкретной стране или по конкретной теме. Спецдокладчики не являются сотрудниками ООН и не получают зарплату за свою работу.

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