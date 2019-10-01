Президент Туркменистана назначил зятя генконсулом в Дубае

CA-NEWS (TM) - 28 сентября президент Гурбангулы Бердымухамедов назначил Ыхласгелди Аманова генеральным консулом Туркменистана в Дубае (ОАЭ).

Постановление об открытии генерального консульства глава государства подписал 30 августа.

Как сообщает «Гундогар», Ыхласгелди Аманов родился в 1983 году в Ашхабаде. В 2004 году он женился на младшей дочери президента Гульджахан. После того, как Бердымухамедов занял пост президента Туркменистана, он оформил своих детей на дипломатическую службу и отправил их с семьями за границу.

В феврале 2007 года Аманов был назначен 1-м секретарем посольства Туркменистана в Германии. В 2008 году переехал в Лондон, где занимался открытием филиала Агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана. С 2011 года проживал в Брюсселе. С 2015 по 2018 года был аккредитован в качестве советника посольства Туркменистана в Бельгии и Люксембурге. С 2018 года числился 1-м секретарем посольства Туркменистана в Великобритании.