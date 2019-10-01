Парламент Таджикистана рассмотрит инвестиционное соглашение о разработке месторождения серебра с китайской компанией

CA-NEWS (TJ) - Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана рассмотрит на предмет ратификации инвестиционное соглашение между правительством РТ и китайской компанией «Каши Синьюй Дади Майнинг Инвестмент Лимитед» о комплексной разработке месторождения серебра «Якчилва» в Мургабском районе ГБАО.

Как сообщил «Авеста», начальник пресс-службы парламента Мухаммадато Султонов, на заседании сессии, которое состоится во вторник 1 октября, депутаты рассмотрят шестнадцать вопросов, в том числе документы финансового характера.

По словам М.Султонова, на предмет ратификации будут рассмотрены финансовые соглашения по проектам, о строительстве и введении в эксплуатацию заводов по производству цемента, строительно-бетонных материалов и мешков, «Водоснабжение Таджикистана II-Хорог, ГБАО», «Модернизация гидрометеорологического обслуживания в Центральной Азии» и о комплексной разработке месторождения серебра «Якчилва».

Депутаты также рассмотрят вопрос о внесении поправок в Государственный бюджет РТ на 2019 год, сообщил Мухаммадато Султонов.