Глава Ферганской области поручил начать компанию против бород и хиджабов и получил за это строгое предупреждение

В начале сентября этого года президент Шавкат Мирзияев наградил главу Ферганской области Шухрата Ганиева орденом «Трудовая слава»

CA-NEWS (UZ) - После обсуждения на комиссии по этике в Сенате Узбекистана аудиозаписи, на которой глава Ферганской области Шухрат Ганиев поручил начать кампанию против бород и хиджабов, чиновник получил строгое предупреждение и трехмесячный испытательный срок.

В ходе своего выступления на совещании хоким Ганиев заявил, что бороды в основном носят жители Коканда, Ферганы и Маргилана, а также Бувайдинского и Ферганского районов. Он также добавил, что проведены «разъяснительные работы» с женщинами и девушка, которые носят платки и хиджаб.

«В связи с этим, уважаемые хокимы, предупреждаю вас: если я увижу на ваших собраниях женщин в мусульманском платке, то я не посмотрю, кем она является, председателем махалли, учительницей, предпринимательницей, общественным деятелем или депутатом, просто возьму этот платок и засуну его вам в рот», – сказал Шухрат Ганиев, обращаясь к участникам совещания.

Однако в администрации Ферганской области заявили, что слова Ганиева «вырваны из контекста и неверно интерпретированы», передает Озодлик.

«Хоким говорил о неприглядном внешнем виде некоторых граждан. Они, отпуская бороды, не ухаживают за ними, а женщины надевают хиджаб. При этом хоким имел в виду, что данные атрибуты нельзя представлять в качестве обязательных требований нашей религии. Говорилось о том, что внешний вид каждого гражданина – это одна из сторон, по которым иностранные гости будут судить о нашей стране. Но, к сожалению, были допущены и грубые выражения», – говорится в сообщении областной администрации.

Поручение Ганиева о борьбе с хиджабами и бородами – первое открытое распоряжение высокопоставленного чиновника на эту тему. До сегодняшнего дня узбекские власти не говорили открыто о начале кампании против бород и хиджабов. Однако о случаях принудительного сбривания бород мужчинам уже сообщали жители Ташкента и Наманганской области.