В приграничной зоне Таджикистана и Кыргызстана сдан в эксплуатацию автомобильный мост

CA-NEWS (TJ) - 30 сентября с участием председателя Согдийской области (Таджикистан) Раджаббоя Ахмадзода и полномочного представителя Кыргызской Республики в Баткенской области Акрама Мадумарова в приграничной зоне Овчи-калъача Таджикистана и Кулунди Кыргызстана был введен в эксплуатацию автомобильный мост «Дусти». Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в пресс-службе председателя Согдийской области.

Автомобильный мост «Дусти», который был разрушен в результате схода оползня несколько лет назад, был возведен при финансировании обеих сторон. Он имеет длину 12 метров и ширину 8 метров.

Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода и представитель Кыргызской Республики в Баткенской области Акрам Мадумаров в ходе участия в церемонии сдачи в эксплуатацию моста «Дусти» отметили, что жители приграничных селений в дальнейшем могут свободно передвигаться и укреплять дружеские отношения.