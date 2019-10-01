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  1 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назначены новые послы Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Указами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от 30 сентября:

Абдыкаримов Сержан Оралбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Азербайджанской Республике;

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Батрашев Даулет Касекенович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Португальской Республике;

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Рустемов Нурбах Турарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Румынии;

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Абдрашов Жанибек Жараскан-улы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Венгрии;

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Сыздыкбеков Габит Абдимажитович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия;

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Буршаков Сатыбалды Ересович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Израиль;

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, Постоянный Представитель Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества Арын Берик Сакбайулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Таиланд Есбулатова Раушан Какимсеитовна назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Союз Мьянма по совместительству.

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