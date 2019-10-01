Назначены новые послы Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Указами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от 30 сентября:
Абдыкаримов Сержан Оралбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Азербайджанской Республике;
Батрашев Даулет Касекенович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Португальской Республике;
Рустемов Нурбах Турарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Румынии;
Абдрашов Жанибек Жараскан-улы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Венгрии;
Сыздыкбеков Габит Абдимажитович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия;
Буршаков Сатыбалды Ересович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Израиль;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, Постоянный Представитель Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества Арын Берик Сакбайулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Таиланд Есбулатова Раушан Какимсеитовна назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Союз Мьянма по совместительству.